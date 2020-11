Mascherine gratuite, a Massarosa le distribuiscono le associazioni di volontariato.

Il sindaco Alberto Coluccini ha deciso di affidare alle associazioni di volontariato la distribuzione di gran parte delle mascherine arrivate dalla protezione civile regionale. Come da indicazioni ricevute dalla Regione Toscana, a differenza della precedente distribuzione, non viene richiesta la consegna porta a porta, né la consegna di un numero prestabilito di mascherine per ogni cittadino, ma bensì di esser quanto più efficaci possibili nel cercare di contrastare la pandemia. Per questo l’amministrazione si affida alla perfetta conoscenza delle persone e del territorio delle associazioni di volontariato lasciando loro il compito di scegliere le modalità più opportune.

“Voglio ringraziare le associazioni – commenta il sindaco Alberto Coluccini – per il prezioso ed insostituibile supporto che garantiranno ancora una volta all’amministrazione comunale e ai nostri cittadini. Ho scritto loro per redigere un piano dettagliato frazione per frazione in cui sia possibile per i cittadini reperire le mascherine nelle sedi associative o per le associazioni consegnarle direttamente a chi è impossibilitato a muoversi. Appena ricevute tutte le info comunicheremo a tutti i cittadini dove e come reperire le mascherine”.

Il ruolo dell’amministrazione resterà quello di monitoraggio e pianificazione, oltre ovviamente ad avere a disposizione presso i propri uffici una parte delle mascherine da utilizzare e distribuire nel caso di diversa necessità.