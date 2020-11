Moriconi e Ceragioli, primo rap in coppia per il premio Città di Lucca

Auguri ai due cantanti rap Mirko Moriconi e Maria Giulia Ceragioli, ambedue di Lucca. Venerdì (20 novembre) in occasione del primo anniversario della loro storia d’amore, uscirà il videoclip dove si esibiranno per la prima volta in coppia con il brano Il cielo nella stanza, di cui è autore Salmo.

Il brano verrà presentato in anteprima dal vivo, al premio Città di Lucca Elvi Bartolini.