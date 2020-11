Porcari Attiva: “No agli acquisti online, via alle consegne a domicilio”

“Con il passaggio della Toscana in zona rossa, i commercianti di Porcari hanno serrato le fila, decisi a non arrendersi, nonostante il periodo non sia dei migliori”.

Così il presidente di Porcari Attiva, Michele Adorni: “Essere commercianti in questo periodo storico significa vivere di incertezze. Ma non vogliamo lamentarci o lanciare qualche accusa fine a se stessa. A noi non interessano le polemiche, ma chiediamo di poter fare il nostro lavoro, seppur nel rispetto delle norme anti-contagio”.

Parole chiare e ricche di dignità, condivise da un settore che ha vissuto sulla propria pelle il dramma di un lockdown non solo sanitario, ma anche economico, che il Ccn paesano proclama con forza, ma ponendo avanti a tutto il lavoro.

“Ogni negozio ha sulle proprie spalle non solo la responsabilità della propria attività, ma anche delle famiglie che vi gravitano – prosegue la vicepresidente Renata Bonacchi – perché non dimentichiamo mai che il commercio di un paese non è solo l’anima pulsante di quella realtà, ma è anche volano dell’economia locale”.

Con questi ottimi intenti i commercianti di Porcari hanno scelto di rendere fruibili i loro servizi con le consegne a domicilio: basterà telefonare al proprio negozio di fiducia per chiedere conferma e ordinare direttamente a casa propria ciò che si preferisce.

Non solo per gli abitanti di Porcari, ma anche per i residenti dei Comuni limitrofi: tale possibilità, infatti, potrà essere usufruito anche da coloro che non vivono a Porcari, ma hanno il loro negozio del cuore nel paese all’ombra della Torretta.

Conclude con un auspicio Adorni: “Come sempre ci mettiamo a disposizione del nostro territorio, puntando sulla qualità del nostro lavoro e confidando sulla solidarietà che da sempre accomuna questo magnifico paese”.

Per ogni necessità Porcari Attiva mette a disposizione il numero 339.4177494 e l’indirizzo mail cup.porcariattiva@gmail.com.