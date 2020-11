Toscana zona rossa, stop al mercato del mercoledi al Forte dei Marmi

Il Covid 19, con il passaggio della Toscana a zona rossa, ferma anche il mercato del mercoledi a Forte dei Marmi.

Restano invece regolarmente aperti i mercati alimentari: quello del mercoledì in piazza Donatori d’Organi e quello della Confederazione italiana agricoltori e Donne in Campo che si tiene dalle 8,30 fino alle 13 la prima e la terza domenica del mese (ed eventualmente la quinta) in centro al mercato coperto (piazza Donatori d’Organi) e la seconda e quarta domenica del mese a Vittoria Apuana in via Assisi nel tratto compreso tra via Padre Ignazio Da Carrara e via Rossetti e Bandini.

Lo svolgimento dei mercati alimentari avverrà osservando le misure anti covid.