A Pietrasanta 123mila mascherine, 5 per ciascun residente.

La distribuzione dei dispositivi di protezione della Regione Toscana è coordinata dalla protezione civile comunale

Le mascherine saranno distribuite ai residenti già a partire da oggi (18 novembre) attraverso dei punti di distribuzione presenti nelle frazioni gestiti dalle associazioni della protezione civile. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è evitare assembramenti, favorire la prossimità e limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini.

La novità, rispetto al precedente meccanismo di distribuzione utilizzato durante il lockdown generale di marzo ed aprile, è rappresentato dall’impiego di un’applicazione di cui saranno dotate le associazioni impegnate.

Il sistema è semplice: il cittadino che ritira le mascherine deve portare con sé la sola tessera sanitaria e l’applicazione registrerà la consegna attraverso la lettura del codice a barre, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Chiunque può ritirarle basta presentarsi con la tessera sanitaria del cittadino residente in qualsiasi punto di distribuzione indicato nel calendario. Possono essere ritirate anche per i propri familiari e per i conoscenti (basta esibire la relativa tessera sanitaria).

Le associazioni coinvolte sono la Misericordia di Pietrasanta, Croce Verde Pietrasanta, Misericordia Marina di Pietrasanta, Salvamento Versilia, Muttley’s Group Versilia, Comitato Alluvionati.

“Con questo sistema digitale e soprattutto capillare sul territorio la distribuzione delle mascherine sarà più rapida ed equa. – spiega Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore al sociale – Le associazioni della nostra protezione civile coordinate da Emanuele Campuccio distribuiranno 5 mascherine ogni tessera sanitaria presentata. In questo modo avremo in ogni momento piena consapevolezza della distribuzione e sapremo anche chi non le ha ritirate. Tutti avranno diritto a 5 mascherine. Non c’è stato alcun ritardo ma solo una grande attenzione nel pensare ad un metodo nuovo che si adeguasse al periodo pandemico per evitare assembramenti e garantire ad ogni cittadino le mascherine senza rischi di duplicazioni. E’ bene precisare che le mascherine possono essere ritirate in qualsiasi punto di distribuzione indicato nel calendario anche per i propri familiari e per i conoscenti esibendo la relativa tessera sanitaria. Ringrazio per questo il responsabile della Protezione Civile, Giuliano Guicciardi e tutte le associazioni di protezione civile che si sono sin da subito rese disponibili”.

A coordinare le associazioni della protezione civile sarà Emanuele Campuccio: “Ringrazio le associazioni per la tempestiva disponibilità. La capillarità nella distruzione sarà un elemento molto importante insieme all’applicazione che ci permetterà di velocizzare il processo. Il modello è lo stesso utilizzato dalle farmacie: basta il codice fiscale per autorizzare la consegna. Pietrasanta ancora una volta è pioniera”. Le mascherine saranno distribuite fino al termine della dotazione.

Il calendario.

Lunedì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 14,30 – 18,30 frazione Tonfano, Fiumetto e Focette presso sede Misericordia Piazza Villeparisis; 8,30 – 12 frazione Africa presso parcheggio Palestra Tommasi; 15 – 18 frazione Africa presso parcheggio Poste; 15,30 – 19,30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 122; 14, 30 – 18 frazione Capriglia presso Piazza della Chiesa.

Martedì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 9 – 12 frazione Macelli presso parcheggio Conad; 15 – 18 frazione Macelli parcheggio Conad; 14,30 – 18,30 frazione Capezzano Monte davanti al Centro Civico; 15,30 – 19,30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 122.

Mercoledì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 14,30 – 18, 30 frazione Tonfano, Fiumetto e Focette presso sede Misericordia Piazza Villeparisis; 8, 30 – 12 frazione Ponterosso presso scuole; 15 – 18 frazione Ponterosso presso Bar Piero; 9,30 – 13,30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 122; 9, 30 – 13, 30 frazione Vallecchia, Solaio, Castello e Vitoio presso camper Muttley’s Group presso parcheggio Chiesa Vallecchia.

Giovedì dalle 14,30 alle 18, 30 frazione Pollino presso Capannina del Pollino (ristorante Mamma Enza); 10– 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 9– 12 frazione Crociale presso Piazza Crociale; 15 – 18 frazione Crociale presso Piazza Crociale; 15,30 – 19, 30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 122.

Venerdì dalle 14, 30 alle 18, 30 frazione Pollino presso Capannina del Pollino (ristorante Mamma Enza); 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 14, 30 – 18 frazione Tonfano, Fiumetto e Focette presso sede Misericordia Piazza Villeparisis; 8 – 12 frazione Ponterosso presso scuole; 15 – 18 frazione Ponterosso presso Bar Piero; 15,30 – 19,30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 122; 15,30 – 19.30 frazione Vallecchia, Solaio, Castello e Vitoio presso camper Muttley’s Group presso parcheggio Chiesa Vallecchia.

Sabato dalle 8.30 alle 12,30 frazione Pieve, Valdicastello, Rotaio, Baccatoio davanti Piede Valdicastello; 14,30 – 18,30 frazione Pieve, Valdicastello, Rotaio, Baccatoio davanti Piede Valdicastello; 15– 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 9 – 12 frazione Africa presso parcheggio Coop; 15 – 18 frazione Africa presso parcheggio Conad; 9,30 – 13,30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 122.

Domenica dalle 9 alle 12, 30 frazione Macelli presso Chiesa Macelli; 15– 18 frazione Macelli presso Chiesa Macelli.