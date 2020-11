Coronavirus, a Gallicano mille test sierologici gratuiti

Il comune di Gallicano, in stretta collaborazione con Conad, Misericordia e Protezione Civile di Gallicano, effettuerà una prima campagna di screening della popolazione residente a Gallicano con mille test sierologici gratuiti.

Ad annunciarlo è il sindaco David Saisi: “Riusciremo così a testare oltre il 25% dei nostri paesani. Inizieremo con i volontari della Misericordia e della Protezione civile e proseguiremo testando la popolazione residente che va dai 6 anni ai 20 anni. Abbiamo deciso di iniziare da questa fascia perchè è quella che in area rossa o in un eventuale futuro passaggio a zona arancione o gialla, ha maggiore libertà di movimento e riteniamo che debba essere maggiormente attenzionata. Nei prossimi giorni specificheremo i dettagli, indicando le modalità, i giorni e il luogo in cui i test verranno effettuati. Siamo anche a disposizione dei medici di base per soddisfare esigenze particolari. Ringrazio Fabio Pierotti per il contributo dato e per quello che ci darà”.