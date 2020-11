Coronavirus, Del Ghingaro: “Dati pesanti, i numeri sono alti”

Covid 19, l’epidemia dilaga e preoccupa

“Dati pesanti, più di ieri- il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro commenta, in un video, i numeri forniti oggi sia dalla Regione Toscana che dall’Asl Toscana nord ovest, sia per quanto riguarda la città di cui è primo cittadino che quelli della provincia di Lucca.

“Ad oggi a Viareggio, con i nuovi 40, ci sono complessivamente 673 positivi. Una crescita esponenziale rispetto ai giorni scorsi – aggiunge -. I numeri sono molto alti e creano difficoltà alle strutture sanitarie”.

” L’ospedale Versilia – fa sapere il sindaco – nei prossimi giorni aumenterà di 10 unità i letti Covid“.

“Teniamo la mascherina – raccomanda Del Ghingaro – e muoviamoci di casa il meno possibile, e solo per lavoro, per motivi di salute e necessità. La situazione è grave, non la possiamo sottovalutare”