Covid 19: al Cam di Viareggio sierologici, tamponi rapidi e molecolari

Screening sierologici, tamponi rapidi e molecolari: il Cam, centro analisi mediche, di Viareggio non si ferma.

In tanti, anche da fuori comune, si rivolgono alla struttura, accreditata con la Regione Toscana, per eseguire, privatamente, i test per sapere se si è “incontrato” il virus.

Ad aprile scorso, in pieno lockdown, era possibile effettuare il solo sierologico, gratuitamente, avendo l’Estar (ente di supporto tecnico amministrativo regionale) fatto sottoscrivere al centro un contratto per 1500 test. Scaduti i termini il Cam, ancora accreditato, prosegue comunque il suo lavoro.

Tutti i giorni, come spiegato a Lucca in diretta da uno dei titolari, e senza appuntamento, è sufficiente presentarsi o in via Maroncelli o in via Marco Polo per fare il sierologico o il tampone rapido, al costo 50 euro: la risposta arriva per mail in giornata. Solo due i giorni, invece, il martedi e il venerdi, e in questo caso su appuntamento, dedicati al tampone molecolare, al costo di 92 euro, e in questo caso l’esito è in 48/72 ore.

In caso l’esito sia positivo, resta l’obbligo di segnalazione alla Asl per ulteriori verifiche. Va da sè che i tamponi effettuati da privati non sono riconosciuti per l’uscita dalla quarantena.

Se il test sierologico evidenzia la presenza di anticorpi contro il virus, Igc e Igm, e indica l’eventuale avvenuta esposizione al Covid 19 in tempi pregressi, i tamponi, al contrario, rilevano l’infezione in corso.