Fisioterapia a domicilio per gli anziani di Porcari

Vanno avanti, e si potenziano, le attività a domicilio del centro diurno per anziani Il Girasole di Porcari. Una formula che dallo scorso giugno accompagna i pomeriggi dell’utenza e che con l’autunno arricchisce la sua offerta. È ora possibile, infatti, accedere al servizio di fisioterapia per gli anziani che ne faranno richiesta.

Gli operatori della cooperativa sociale Iris garantiscono, per ciascuna persona seguita, tre pomeriggi a settimana, per un totale di 6 ore di assistenza. Chiacchierate, attività manuali, passeggiate vicino a casa e lettura condivisa di giornali e riviste e videochiamate ‘assistite’ con le persone care per gli anziani meno avvezzi all’uso della tecnologia. Presenze sicure, dotate di mascherine, camici monouso e gel disinfettante, che si mettono a servizio anche per venire incontro a bisogni concreti come l’andare a fare la spesa o a pagare una bolletta. Ogni utente ha a disposizione un piccolo kit personale con il materiale utilizzato per le varie attività ludiche, manuali e cognitive, in modo che questi accessori non vengano manipolati da altri e si evitino possibilità di contagio.

“Il Girasole è un fiore all’occhiello per Porcari – commenta l’assessora al sociale, Lisa Baiocchi – e un’eccellenza divenuta, in più di 30 anni di serio servizio, un punto di riferimento per tutta la Piana di Lucca. Siamo stati a un passo dal riaprirlo in ottobre, prima che la curva dei contagi salisse ancora in modo preoccupante su tutto il territorio nazionale. Dato che, purtroppo, ci ha richiesto una cautela ulteriore e la situazione attuale, con la Toscana zona rossa, ci ha dato ragione”.

“Teniamo molto ai nostri anziani – prosegue Baiocchi – e abbiamo continuato a investire nel loro diritto alla socialità, al movimento e quindi al benessere e alla salute. Il nuovo servizio di fisioterapia, possibile grazie anche alla sensibilità della cooperativa Iris, vuole proseguire sulla direzione tracciata”.

Per ricevere informazioni sul servizio, contattare l’ufficio servizi sociali del Comune di Porcari al numero 0583 211883.