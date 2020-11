Un cantiere-scuola internazionale, sull’asse Italia-Francia, nella piccola frazione lucchese di Aquilea: protagonisti alcuni giovani apprendisti transalpini provenienti dal Grand est che, coordinati dai tecnici della Scuola Edile Cpt-Lucca, sono intervenuti nella zona del parco giochi con opere di ripristino e consolidamento ambientale.

La squadra di aspiranti muratori ha costruito 30 metri di muro a pietra, per rafforzare una porzione del versante collinare interessato da piccoli smottamenti e rimodulato una parte del reticolo idraulico minore di fossetti e scarichi, apportando un generale miglioramento della sicurezza idrogeologica in tutta l’area: “Dal 2009 collaboriamo con i ‘colleghi’ della scuola francese attraverso il programma Erasmus plus – ricordano Simone Bianchi e Alessia Gambassi, presidente e vice dell’Ente scuola edile-Cpt Lucca – in un reciproco scambio di forze e conoscenze che, come in questo caso, lascia benefici importantissimi al nostro territorio, sul fronte della mitigazione del rischio idraulico”.

I materiali necessari all’intervento sono stati acquistati dal Comitato paesano di Aquilea con risorse proprie e un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, mentre l’associazione che organizza la celeberrima Sagra della Zuppa ha curato l’ospitalità del gruppo di lavoro, offrendo pasti a base di prodotti tipici e specialità lucchesi per tutta la durata dell’intervento: “Al di là della parte strettamente formativa – concludono Bianchi e Gambassi – speriamo che questa occasione sia servita anche come spunto di curiosità verso Lucca e che, non appena sarà possibile, questi ragazzi e i loro accompagnatori possano tornare per visitare tutte le bellezze della nostra terra”.