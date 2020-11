Audi Center Terigi rimane aperto a supporto della mobilità dei propri clienti. Quelli di sempre, che hanno continuato a scegliere la storica concessionaria, fondata da Aldo Terigi nel 1957, di auto in auto. E quelli nuovi, che hanno trovato risposte alle esigenze di un presente sempre più complesso in una squadra in grado di aggiornarsi e alzare l’asticella sempre un po’ più in alto.

La Toscana, come ormai è noto, è stata classificata dall’ultimo Dpcm come zona rossa. Le restrizioni, però, non riguardano il settore dell’automobile e le sedi in via delle Fornacette a San Concordio e in via Aurelia nord a Pietrasanta rimangono aperte in completa sicurezza, per garantire ai clienti servizi e opportunità.

“La città ha voglia di normalità – commenta Alessandro Terigi, titolare della concessionaria – e noi siamo qua per offrire proprio questo ai nostri clienti. L’ambiente sicuro e piacevole di sempre, insieme a tutto il nostro impegno, a servizio di un grande racconto di resistenza e tenacia. Questo anno di emergenza sanitaria ha segnato tutti in modo profondo, ma non ci scoraggiamo: siamo convinti, da sempre, che continuare a fare bene il proprio lavoro sia la risposta più forte a ogni crisi”.

Per raggiungere la concessionaria è sufficiente prenotare un appuntamento e compilare l’apposita autocertificazione, spuntando l’ultima voce e specificando il motivo della visita. Dal sito di Audi Center Terigi è possibile scaricare il modulo e stamparlo. Ma non solo. Per chi, per qualsiasi motivo, non potesse spostarsi, è stato attivato un servizio di videochiamata per la vendita, l’officina e i ricambi.

Aggiunge Alessandro Terigi: “Audi Center anche in questo momento sceglie di esserci, per assistenza, preventivi, visite in concessionaria, anche per videochiamata. Crediamo nel futuro e vi abbiamo sempre investito con convinzione, perché in fondo è quello che sappiamo fare meglio: accogliere le sfide del presente, farle nostre per poi uscirne più forti e affiatati di prima”.

Un team di professionisti è pronto a offrire un servizio di supporto e un’assistenza specializzata. Un modo per stare vicino alle esigenze di tutti in un momento storico delicato. Da oltre 60 anni Terigi si dimostra in grado di accompagnare i propri clienti mettendo a disposizione la propria competenza e capacità di rinnovarsi anche in base ai bisogni determinati dalle circostanze.

Per contattare Audi center Terigi è possibile chiamare il numero 0583 584141/2 o collegarsi alla pagina internet https://www.terigi.it/showroom-aperti/