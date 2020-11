Riapre rinnovato il punto vendita Conad di via di Tiglio a San Filippo

Riapre sabato (21 novembre) alle 8 il rinnovato Conad di Via di Tiglio a San Filippo, che a seguito di una profonda ristrutturazione durata quasi quindici giorni, si presenta con un nuovo layout ed una ridistribuzione degli spazi con l’adiacente profumeria Douglas.

Il punto vendita si sviluppa su oltre 700 metri quadri di superficie di vendita e vuole confermarsi come punto di riferimento per i clienti offrendo loro qualità, servizio e sicurezza.

Tanti i reparti per una spesa completa, in grado di coprire ogni esigenza di consumo e tanti i servizi a disposizione. L’ortofrutta, la macelleria, il reparto pesce fresco servito, il reparto di salumi e formaggi, la gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria e la cantina dei vini offrono ampi assortimenti. Tanto spazio è dedicato a prodotti biologici, salutistici (gluten free e senza lattosio), per vegetariani e vegani, con l’obiettivo di dare risposta alle diverse nuove tendenze di consumo (si ritirano buoni Celiachia oltre ai buoni pasto). Per semplificare la vita in cucina o portare una nota di originalità sono presenti piatti già preparati e quelli pronti da cuocere, mentre la gastronomia e la panetteria mettono a disposizione del cliente un grande assortimento di prodotti con un servizio efficiente, completo e di qualità, in stile Conad.

“Riapriamo il Conad a tempo record, fieri di offrire ai nostri clienti un punto vendita rinnovato, accogliente, pronto ad accoglierli. Con la ristrutturazione del negozio ed il rafforzamento dei reparti freschi saremo in grado di soddisfare ancor meglio le esigenze dei consumatori, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza” sottolinea il socio Carmelo Nanì. Abbiamo qualificato ulteriormente il punto di vendita con i migliori prodotti del nostro territorio, con un’offerta che punta a soddisfare pienamente i nostri clienti”.

Nella ristrutturazione particolare attenzione è stata dedicata all’impatto ambientale: illuminazione a led, attrezzature e banchi frigo di ultima generazione, che garantiscono risparmio ed efficientamento energetico.

A rafforzare l’offerta del nuovo Conad tanti servizi tra i quali l’innovativo Ordina&Ritira (il servizio di spesa online): il cliente ordina e prenota la spesa ovunque si trovi utilizzando i più moderni devices e la ritira, già pronta da portar via, quando gli è più comodo, è sufficiente collegarsi al sito www.altuoservizio.conad.it, registrarsi ed effettuare l’ordine.

Il supermercato Conad sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8,30 alle 19,30, orario continuato.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge (gel disinfettante all’ingresso, barriere in plexiglass per casse, eccetera) e verranno contingentati gli ingressi.