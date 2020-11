Tutti negativi i tamponi agli anziani della Rsa di Marlia

Coronavirus: tutti negativi i tamponi degli anziani che vivono alla Casa di riposo di Marlia. Ad annunciarlo è il sindaco di Capannori, Luca Menesini.

Complessivamente le persone risultate negative sono ben 167, così suddivise: 66 ospiti della Rsa, 13 persone ricoverate nelle cure intermedie e altre 88 persone tra operatori, tirocinanti e personale della Capannori Servizi.

“La prima ondata – dice Menesini – l’abbiamo superata senza casi, e stiamo cercando di ripetere il risultato. Si tratta infatti di un dato che ci rende soddisfatti, anche se ovviamente non ci fa e non ci farà abbassare la guardia: sappiamo che il coronavirus è insidioso e che le precauzioni non sono mai troppe. Possiamo però dire che il protocollo (termoscanner all’ingresso, dispositivi di sicurezza personale, accesso vietato agli esterni) utilizzato fin dai primi di marzo sta dando buoni frutti. Anche lo sforzo richiesto alle famiglie degli anziani, che ringrazio di cuore, è stato importante: abbiamo infatti vietato loro l’ingresso, sapendo che questa scelta causava dolore. Abbiamo però introdotto l’interfono al vetro, in modo che familiari e anziani possano vedersi e parlare comunque da vicino, ed è una novità che è stata molto apprezzata”.

“Stiamo provando a coniugare sicurezza e umanità – conclude Menesini – perché siamo consapevoli dei bisogni dei nostri anziani. Dalla Rsa di Marlia abbiamo quindi una bella notizia, per la quale ringrazio tutto il personale che ci lavora: bravissimi. Inoltre ringrazio il presidente della Capannori Servizi Pierangelo Paoli, il direttore della Capannori Servizi Antonio Sconosciuto e quello della struttura Luigi Rocchi. Continueremo a tenere alta l’attenzione e a fare controlli. Non si molla di un centimetro: vogliamo che le persone stiano bene e stiano in sicurezza. Continuiamo così”.