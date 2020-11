Zappia (Lega): “Si rifaccia l’asfalto nel parcheggio del Penny Market di via Martiri Lunatesi”

Rifacimento dell’asfalto nel parcheggio del Penny Market in via Martiri Lunatesi. A chiederlo è il consigliere della Lega, Bruno Zappia: “I cittadini mi segnalano – dice – che la pavimentazione del parcheggio del Penny Market, in via Martiri Lunatesi è pericolosa e va asfaltata urgentemente. La pavimentazione in questione è ormai in gran parte rotta, è completamente dissestata, lo stato di abbandono ha reso impossibile all’erba di crescere e riempire i buchi delle piastrelle. È poi impossibile passarci sopra con il carrello della spesa in quanto si pianta continuamente nei buchi e rappresenta fonte di possibile cadute per i clienti o di distorsioni in particolare per gli anziani”.

“Invito l’amministrazione a nome di tutti i frequentatori – prosegue Zappia – di porre rimedio a questa incresciosa situazione che rischia di limitare la frequentazione del supermercato, tra l’altro anche ben gestito. Infine chiedo al sindaco di intercedere e vigilare affinché si risolva la situazione, soprattutto per gli anziani, con la messa a norma e il rifacimento del parcheggio in modo semplice e sicuro. Per sollecitare l’amministratore in tempi brevi inoltrerò un’interpellanza“.