Ascit, ecco i servizi attivi su appuntamento

Ascit ha attivato alcune modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi al pubblico in considerazione dell’emergenza sanitaria.

La sostituzione dei bidoni per utenza domestica, così come la consegna del bidone del verde e composter avverrà ora su appuntamento. Per prenotare occorre scaricare il modulo di richiesta dal sito aziendale, allegando un documento di identità. Per segnalazioni, richieste o informazioni su tutti i servizi legati alla raccolta è possibile contattare Ascit con email urp@ascit.it oppure utilizzando il numero verde dedicato 800942951.

I servizi commerciali sono temporaneamente sospesi. Per situazioni urgenti il venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18 è aperto al pubblico l’ufficio commerciale di Lammari in via San Cristoforo 82. La gestione di tutte le pratiche per la tariffa è svolta tramite il numero verde 800 146219 nei consueti orari di apertura dell’ecosportello o attraverso mail all’indirizzo ecosportello@ascit.it. Sono disponibili sul sito www.ascit.it , nella sezione tariffa i moduli per iscrizioni, cessazioni, etc. Agli stessi contatti è possibile richiedere un appuntamento. La consegna dei sacchetti grigi con chip, per i Comuni di Capannori e Montecarlo, è svolta, dove strettamente necessario, solo a domicilio su richiesta. Le istruzioni per richiedere i sacchetti sono presenti sul sito. Il cdr di Coselli è temporaneamente chiuso al pubblico.