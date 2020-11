Colpo grosso a Pontassieve: il furto in una ditta di macchinari per studi dentistici

Colpo grosso poco prima dell’alba di questa mattina (20 novembre ) a Pontassieve. Ignoti hanno messo a segno un furto in una ditta che distribuisce macchinari per studi dentistici.

I ladri sono entrati rompendo la grata di una finestra al piano terra e, una volta all’interno della ditta, hanno portato via varie attrezzatura, parte delle quali erano in esposizione, e altre già imballate e pronte per esssere consegnate agli acquirenti.

Il bottino del furto ammonta a circa 225 mila euro.

I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione investigativa scientifica dell’Arma. Le indagini per risalire agli autori sono in corso.