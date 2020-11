Installato il nuovo fontanello a S. Filippo

E’ stato installato un nuovo fontanello dell’acqua a San Filippo, accanto all’istituto Fermi e fra un paio di settimane erogherà acqua gassata.

Ad annunciarlo l’assessore Francesco Raspini: “Nelle settimane successive, come avevamo annunciato, ne entreranno in funzione altri tre: a Ponte a Moriano (nel parcheggio), Santa Maria a Colle (in piazza Berta di Toscana) e Pontetetto (in via del Giardino). Purtroppo c’è stata qualche lungaggine di troppo per i permessi, ma finalmente ci siamo ed entro la fine gennaio saranno tutti attivi. Siamo giustamente concentrati ad affrontare gli effetti della pandemia, ma non perdiamo di vista le altre sfide per un futuro sostenibile. E ridurre la plastica e le emissioni nocive per l’ambiente rimane una delle più importanti”.