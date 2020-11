Azienda edile di Lucca assume escavatorista: ecco come candidarsi

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per azienda operante nel settore edile un/a escavatorista in possesso di patente per escavatore.

La risorsa sarà inserita all’interno del team aziendale occupandosi di costruzioni e nella manutenzione di strade, ponti, aeroporti, gasdotti, oleodotti, gallerie, edifici ed altre costruzioni, utilizzando macchine movimento terra quali escavatore, bulldozer, terna, pale caricatrici, livellatrici, battipali, scraper, draga, pala meccanica.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Patente C- E

Esperienza di almeno anno nella mansione all’interno di cantieri edili

Buona conoscenza di macchine per movimento terra, tecniche di scavo con macchine semoventi, elementi di meccanica automobilistica, elementi di elettromeccanica

Flessibilità oraria

Luogo di lavoro: Lucca. Si offre contratto a tempo determinato tramite la nostra agenzia.

