Fondazione Tobino, staff di medici per il supporto psicologico

La Fondazione Mario Tobino, in collaborazione con la Società Medico Chirurgica Lucchese e Caritas Diocesana, con il patrocinio del Comune di Lucca, mette a disposizione un piccolo staff di piscologi, psicoterapeuti e psichiatri per le persone che in questo momento ne hanno bisogno.

Per info e contatti rivolgersi alla Fondazione Mario Tobino al numero 333 9144218 dal lunedì al venerdì in orario 9-13

Lo staff sarà coordinato Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta, membro del comitato scientifico delle Fondazione, per offrire, specie in questo particolare momento, un supporto alla popolazione con l’obiettivo di meglio affrontare le problematiche psichiche emerse durante questo lungo periodo di pandemia e di isolamento.

Attraverso un consulto telefonico o web gratuito, sarà possibile offrire un sostegno a quanti hanno problematiche personali e familiari sia per un disagio psicologico, sia anche per situazioni più prettamente cliniche, allo scopo anche di offrire informazioni specifiche e orientamento verso eventuali percorsi terapeutici da seguire.

Tale servizio, nato e limitato al solo ascolto delle varie problematiche, ha infatti l’obiettivo di indirizzare le persone in difficoltà ai servizi locali, cercando di aiutare, in modo particolare, coloro che stanno affrontando la malattia e periodi di isolamento, senza tralasciare, però, le possibili fragilità dei loro familiari.

Aderiscono alla iniziativa: Associazione Lucchese Arte e Psicologia, Ail di Lucca, Arcat Toscana, Associazione Archimede Lucca.