Poste italiane, torna online l’appuntamento con le sessioni di educazione finanziaria

Torna il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’educazione finanziaria e riprendono gli eventi dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le proprie competenze economico-finanziarie.

Domani (24 novembre) l’appuntamento aperto ai cittadini della provincia di Lucca per partecipare alle sessioni didattiche online della durata di 40 minuti. Nel corso della sessione saranno forniti dei contributi concreti e completamente gratuiti per aumentarne la consapevolezza nelle scelte da prendere, per sé e per la famiglia, in campo finanziario, assicurativo e previdenziale. All’interno degli appuntamenti il focus dei docenti verterà sul tema della previdenza complementare, la pianificazione finanziaria, la protezione, il risparmio e gli investimenti prima di un breve video istituzionale e di uno spazio finale per le risposte alle domande dei partecipanti.

Per conoscere le modalità di partecipazione e prenotarsi all’iniziativa, i cittadini della provincia di Lucca potranno rivolgersi ai seguenti uffici postali a Lucca in via Picciorana 71; Lucca 4 in viale Giacomo Puccini, 407; Lucca 7 in via vecchia Pesciatina, 1050; a Viareggio in via felice Cavallotti, 189; a lido di Camaiore, piazza Giacomo Matteotti, 7.