Posti letto per il covid, avanti i lavori al Campo di Marte

Procedono entro i tempi stabiliti i lavori al padiglione A del Campo di Marte dove saranno allestiti 155 posti letto per l’emergenza coronavirus.

Lo assicura l’assessore regionale all’urbanistica, Stefano Baccelli, dopo un nuovo sopralluogo al cantiere: “Continuano i lavori edili, elettrici ed idraulici a tutti i tre piani oggetto dell’intervento – spiega -. Sono in fase di completamento l’illuminazione delle stanze e gli impianti nei locali cucina per i degenti. Sempre oggi sono iniziate le operazioni di verifica ed adeguamento dei gas medicali ed i lavori edili di adeguamento per gli spogliatoi al piano terra. Infine è stato effettuato anche il sopralluogo dall’azienda incaricata di fornire gli arredi, in modo tale da consegnarli nei tempi stabiliti”.