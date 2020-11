Sviluppo turistico territoriale, Touring club e Fondazione Campus lanciano l’executive master

Un turismo esperienziale, sostenibile e consapevole. E’ questa la nuova idea di formazione presentata da Touring club italiano e Fondazione Campus di Lucca nel nuovo executive master in Management dello sviluppo turistico territoriale. Il corso si terrà dal 15 gennaio 2021 e avrà una durata di cinque mesi per un totale di 140 ore suddivise in 12 weekend, e si concluderà a giugno con un workshop territoriale in una località Bandiera arancione.

L’Executive master è pensato per i professionisti e i lavoratori che già operano nel settore e desiderano aggiornare e specializzare le proprie competenze acquisendo nuove conoscenze e approfondendo alcuni ambiti specifici. E’ ideato anche per coloro che si sono appena laureati e intendono intraprendere una carriera in ambito turistico. Un master unico per tre motivi. Primo per il binomio università e associazione: la natura dei due soggetti organizzatori integra il mondo dell’università con quello dei valori e dell’esperienza del Touring club italiano che da 126 anni si prende cura dell’Italia. Il secondo riguarda le sedi: la presentazione dei lavori conclusivi si svolgerà nella sede operativa del Touring Club a Milano, con visita all’archivio storico, ad un luogo Aperti per Voi e al palazzo storico di corso Italia, il workshop territoriale avrà luogo in una località certificata con la Bandiera arancione. Terzo per le docenze e testimonianze qualificate a cura di docenti di Fondazione Campus ed esperti del Touring club italiano e best practice nazionali e internazionali tra cui Milano&partners, Muse, Startup, Fiera Milano Media, Festival culturali.

A corollario delle lezioni sono previsti gli ‘Aperitivi Touring’, riservati ai soli partecipanti al master, occasioni di networking e confronto nei quali dialogare sugli scenari del turismo del futuro con alcuni dei protagonisti del mondo del turismo, della cultura, della ricerca e dell’industria creativa quali Aldo Bonomi, Antonio Calabrò, Franco Iseppi, Maria Lina Marcucci, Nando Pagnoncelli, Claudia Sorlini, Mario Tozzi e Salvatore Veca.

Durante le lezioni saranno approfonditi i temi della programmazione e pianificazione turistica, della realizzazione e promozione del prodotto turistico e i modelli di gestione della destinazione turistica con l’obiettivo di preparare i partecipanti a realizzare nuovi programmi di turismo esperienziale sostenibile, inventare nuovi prodotti turistici e promuoverli su vari canali (tradizionali e digitali) e favorire la costruzioni di reti territoriali per un’offerta integrata tra pubblico e privata. Durante il corso sono previste testimonianze di specialisti di vari ambiti (industria, comunicazione, enogastronomia), la creazione di percorsi turistici e di una campagna di comunicazione basata sul digital marketing e, a conclusione del percorso, la realizzazione di un project work con la definizione di un’idea progettuale di sviluppo turistico territoriale in cui potranno essere applicate le nozioni e le tecniche acquisite durante il Master.

L’Executive Master sarà erogato in modalità online, al momento sono previsti in presenza il workshop territoriale e la presentazione e discussione del project work finale che avverrà a Milano nellaa sede Touring Club Italiano, con visita alla sede e all’archivio storico e di un luogo Aperti per Voi. L’Executive Master ha una durata di 5 mesi, dal 15 gennaio al 19 giugno, per un totale di 140 ore, suddivise in 12 weekend, il venerdì dalle 14,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’Executive Master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione basato sull’analisi del curriculum vitae. La quota di partecipazione è di 4 mila euro +Iva (3.800 euro + Iva per i Soci Touring). Le iscrizioni si chiuderanno l’11 dicembre, per chi si iscrive entro il 30 novembre è previsto uno sconto del 10 per cento. Sono disponibili due borse di studio a copertura totale e due borse di studio che coprono il 50% del costo e stage in realtà turistiche pubbliche e private. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere un’email a master@fondazionecampus.it e telefonare al numero 0583 333420.