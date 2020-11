Augusto Fiorini (Vox Italia): “Le opposizioni a Viareggio inesistenti e impotenti”

Le opposizioni a Viareggio? Secondo Augusto Fiorini, presidente Vox Italia Viareggio e Versilia, sono “inesistenti e impotenti”.

“Sappiamo tutti l’incompetenza ,l’incapacità il distacco con la cittadinanza e i problemi dell’attuale amministrazione Ma esiste l’opposizione a Viareggio? – spiega Fiorini -. Fin dall’inizio della nuova legislatura l’opposizione è stata inesistente se non arrendevole, remissiva, accomodante nei confronti della amministrazione comunale. Ha iniziato facendo un gravissimo errore astenendosi sulla presentazione del programma del sindaco, il quale ha subito incassato il suo primo successo, poi sventolato sui giornali nostrani come una grande vittoria”.

“Non ci si astiene – tuona il presidente di Vox Italia – quando si conosce benissimo la politica di Del Ghingaro, è un vantaggio nobile che si può dare solo da ad un avversario di cui non si conosce la politica. L’opposizione specie quella di destra in due mesi ha proposto al consiglio argomenti risibili”.

“Psicologi in farmacia? C’e’ gente che sta ancora ridendo a Viareggio. Ma vi rendete conto l’assurdità di tale proposta? – prosegue – Gli psicologi devono svolgere il loro lavoro in strutture mediche predisposte in ambienti adatti e in riservatezza. Parcheggi gratuiti? La Mover società mista pubblica privata era d’accordo con questa proposta? E’ facile proporre argomenti che hanno tutto il sapore di mera propaganda politica fatta per altro con i soldi degli altri. Panchine rosse? Abbiamo ristoratori ,commercianti e tante famiglie in difficoltà e l’opposizione cosa fa? Propone le panchine rosse… E’ questo il momento? credo proprio di no. Non ultima la proposta (bocciata) di istituire il garante per i disabili, con l’obbiettivo non tanto nascosto di cercare di dare una poltrona ad una trombata delle ultime elezioni, dimenticando che esistono strutture istituzionali simili”.

“E’ ora di finirla – conclude – siate seri, i cittadini pretendono dalle opposizioni proposte serie e realizzabili non demagogiche, posate il fiasco, il carnevale e’ finito. Basta! Vox Italia vigilerà attentamente su quanto viene proposto sia dall’opposizione che dall’amministrazione”.