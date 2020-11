Bright Night con Imt, Lucca al centro di due eventi

Online. Ovunque è lo slogan che la scuola Imt Alti Studi Lucca ha scelto per un’edizione di Bright Night tutta digitale per forza di cose. Poco importa però purché la ricerca continui a brillare. Un motto fiducioso per dire ancora una volta che ovunque sono anche la ricerca e i suoi temi, vicini a tutti, disseminati qua e là nell’esperienza e nelle azioni della nostra vita quotidiana più di quanto si possa pensare.

Anche Lucca al centro di due eventi: una conferenza sulla storia del galletto segnavento della basilica di San Frediano e la visita virtuale alla cattedrale di San Martino nei 950 anni della sua fondazione.

Ecco perché in occasione di Bright nigt 2020, la Scuola Imt lancia la Biblioteca dei Ricercatori, la scienza raccontata facile (clicca qui).

Un progetto di video interviste per il web in cui professori, dottorandi e ricercatori descrivono gli affascinanti temi della loro ricerca parlando a ciascuno di noi, appassionati ma non esperti, curiosi ma abituati a pensare che la scienza abiti chissà dove. Dallo studio delle ceramiche antiche all’indagine sul sonno alla tutela dei beni culturali, i progetti dei nostri ricercatori esplorati in tre domande guida per racconti semplici e illuminanti. Un’iniziativa pensata per accompagnarci per alcuni mesie che andrà avanti sui canali social della Scuola Imt anche oltre la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

Dalle video interviste alle conferenze in streaming (sul canale YouTube e sulla pagina fb della Scuola), dalle visite virtuali (una alla cattedrale di San Martino e l’altra al campus di San Francesco) ai laboratorie ai giochi online con un occhio rivolto ai più giovani, come da tradizione della Scuola: il canovaccio digitale della notte di venerdì (27 novembre) ci accompagna fino all’indomani (sabato 28 novembre), seguendo le cinque aree tematiche principali di quest’anno: Un mondo migliore per tutti!, Sosteniamo il pianeta, Per una comunità sostenibile, Futuri-amo e Ricerca… in salute!

BRIGHT-NIGHT 2020_programma completo