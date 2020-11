Eni assume diplomati e laureati: ecco i requisiti richiesti

Eni ricerca diplomati e laureati da assumere come specialisti manutenzione elettrostrumentale, che dovranno svolgere le attività di distribuzione elettrica, identificare ed elaborare una programmazione di piccoli interventi manutentivi di assistenza alla gestione elettrica e assistere il responsabile di unità proponendo modifiche alle attrezzature in dotazione; sviluppatori commerciali soluzioni energetiche, che dovranno gestire l’area di competenza, sviluppare le relazioni sul territorio con associazioni e istituti di crediti convenzionati, effettuare attività di esplorazione sul territorio assegnato e gestirne il budget vendite; esperti regolazione energie rinnovabili, i quali dovranno monitorare e analizzare l’evoluzione del quadro regolatorio internazionale, fornire supporto alla definizione delle strategie aziendali in conformità con il nuovo disegno di mercato, garantire il supporto a nuovi progetti, monitorare e analizzare gli schemi di supporto per individuare opportunità e profili di rischio; consulenti sanitari globali, che dovranno pianificare le attività ed i progetti di salute globale, gestire gli studi riguardanti l’impatto delle attività industriali sulla salute delle comunità, progettare azioni pertinenti al monitoraggio, alla supervisione, alla revisione e alla valutazione relativi ai progetti sulla salute della comunità e di assistenza territoriale.

