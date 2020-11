Lotta contro il Covid per 16 giorni e muore a 47 anni all’ospedale Versilia

Tra le persone decedute, oggi (24 novembre), a causa del Covid 19 in Versilia, c’è anche Carmine Rozza, un 47enne di Massarosa.

L’uomo, che lavorava a Viareggio, alla Magic Games a Bicchio, era stato ricoverato all’ospedale Versilia già in gravi condizioni. Per 16 giorni ha lottato con tutte le sue forze, ma, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Solo pochi giorni fa era morto per Coronavirus il padre Felice, 70 anni.

“Una famiglia, originaria della Campania ma da anni residente nel comune, particolarmente colpita, se non sterminata – spiega a Lucca in Diretta il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini – Anche la mamma di Carmine, 67 anni, è ricoverata in terapia intensiva”.

“Ho seguito personalmente la famiglia, distrutta in pochi giorni da due gravi lutti – aggiunge il primo cittadino -, durante l’epidemia ho anche provveduto a fornire loro mascherine anti Covid Ffp2”.