Primo anniversario per l’associazione Amici di Barsanti e Matteucci

Festeggia il suo primo anniversario della nascita l’associazione amici di Barsanti e Matteucci, nata con l’obbiettivo principale di sostenere la Fondazione Barsanti e Matteucci nella gestione e crescita del Museo dedicato ai due scienziati lucchesi.

“Nasce – spiegano i promotori – grazie alla passione dei suoi associati per il restauro e collezionismo dei motori in particolare delle moto d’epoca. Nasce per l’interesse al tema della ricerca tecnico scientifica che guarda alla soluzione dei problemi attuali causati dal cattivo uso del motore a scoppio spesso causa di inquinamento atmosferico, acustico, stress urbano per l’ eccessivo uso delle auto in particolare nei centri storici. Nostro obiettivo, è sostenendo la memoria di Padre Barsanti e dell’ Ing. Felice Matteucci, che riuscirono insieme a costruire ed azionare un motore grazie all’esplosione causata da una miscela di idrogeno e aria, sostenere la memoria di tutti i lucchesi che si sono distinti nel settore delle scienze e della tecnica come l’areonauta Vincenzo Lunardi primo viaggiatore aereo che in Gran Bretagna il 15 settembre dell’ anno 1784 si alzò con un pallone riempito di idrogeno e rimase in volo per due ore e quindici minuti conquistandosi il titolo dell’ eroe del settecento, ed il fisico matematico Ing. Giovanni Giorgi che tra le molte cose nel 1932 elaborò una nuova teoria fisica che riduce a forze metriche anche le forze elettromagnetiche. Tale sistema fu adottato nel 1935 e prese il nome di “sistema Giorgi” sistema precursore al sistema internazionale di unità di misura entrato in vigore nell’anno 1960.