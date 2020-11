Autofficine ‘A Posto’ donano igienizzazione auto gratuita agli operatori sanitari

Il grande cuore di Lucca continua a battere forte per gli operatori sanitari. Le autoficcine del gruppo A posto della nostra provincia, infatti, hanno dato il via ad un’iniziativa solidale per i dipendenti dell’ospedale San Luca.

Per loro, fino al 31 dicembre, il personale delle autofficine offrirà gratuitamente un’igenizzazione totale delle loro automobili.

Per saperne di più 329.3810435.