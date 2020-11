In bici con due pistole, immobilizzato e arrestato finisce in cella a Livorno

Nella notta appena trascorsa la polizia di Livorno ha arrestato un 23enne di origini georgiana, accusato di porto illegale di pistole e munizioni, ricettazione, e resistenza a pubblico ufficiale.

Le volanti hanno notato un uomo in bicicletta in via delle Galere, e lo hanno sottoposto a un controllo, nonostante abbia tentato la fuga estraendo anche, dai pantaloni, una pistola. Immobilizzato, gli agenti lo hanno poi portato in quetura e perquisito, trovando un’altra pistola e 400 euro in contanti.

All’interno della sua abitazione sono stati trovati documenti falsi, 5 cellulari e un tablet provento di furto, sottoposti a sequestro.

Il 23enne, come diposto dal pm di turno, è finito in cella nel carcere Le Sughere.