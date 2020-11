Inverno alle porte, come proteggere i contatori dell’acqua dal gelo

Inverno, e gelo, alle porte. Gaia ricorda di proteggere i contatori.

Con l’avvicinarsi dell’inverno e del freddo il gestore idrico ricorda a tutti gli utenti, specialmente quelli che abitano nelle zone montane, di prendere le opportune precauzioni per evitare danni al proprio contatore dell’acqua, che in presenza di basse temperature può congelarsi, rompersi e infine portare all’interruzione dell’acqua dal rubinetto. I contatori maggiormente “a rischio” sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non chiusi e non isolati dal freddo.

Per proteggere i contatori è generalmente sufficiente tenere opportunamente chiusi i vani d’alloggiamento. In caso di temperature particolarmente rigide è consigliabile coprire l’impianto con materiali isolanti specifici, come il polistirolo o il poliuretano espanso, lasciando visibile il quadrante con le cifre per la lettura. È sconsigliato avvolgere il contatore con materiali che assorbono acqua, come ad esempio stracci, perché potrebbero peggiorare la situazione. Se invece il contatore risulta già congelato ma non ancora rotto, è opportuno avvolgere il contatore con una coperta vecchia o con dei giornali, aspettando che si scongeli.

Per richiedere l’intervento tecnico di sostituzione del contatore il numero da contattare è il numero verde emergenze e guasti 800.234567, gratuito e attivo da telefonia fissa e mobile 24 ore su 24. Ogni anno, durante il periodo invernale, il gestore riceve migliaia di chiamate di utenti che segnalano la rottura dei propri contatori a causa del gelo. Successivamente alle segnalazioni, i tecnici di Gaia si recano sul posto, ma spesso il danno che trovano è già irreparabile e l’unica soluzione rimane quella di sostituire il contatore. Ricordando che la cura del contatore è una specifica responsabilità dell’utente, il regolamento del servizio idrico ontegrato individua come consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell’acqua, si invitano tutti gli utenti ad adottare gli accorgimenti sopra illustrati prevenendo guasti al proprio contatore.

Oltre al numero dedicato alle emergenze, Gaia ricorda anche gli altri canali di contatto da remoto, potenziati in seguito all’emergenza sanitaria in corso: il sito web www.gaia-spa.it attraverso il quale, compilando una form di contatto, si può essere ricontattati da un consulente in grado di dare assistenza su tutte le pratiche commerciali, e il numero verde 800.223377, gratuito da fissi e mobili, per parlare direttamente con Gaia e ricevere informazioni anche sulle agevolazioni attive in bolletta, riservate alle utenze con difficoltà economiche.