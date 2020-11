Stanno facendo registrare grande partecipazione gli workshop con i portatori di interesse del territorio promossi nella fase di redazione del piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica.

Nel frattempo per favorire la partecipazione dei cittadini alla costruzione di questo importante documento di pianificazione urbanistica sono stati riaperti fino al prossimo 7 dicembre i termini per la presentazione dei contributi on line sul sito www.progettiamolapiana.it dove è attiva un’apposita sezione.

I contributi hanno l’obbiettivo di arricchire il percorso partecipativo grazie alla conoscenza e alla competenza di chi vive sul territorio e saranno utilizzati dai professionisti dei quattro Comuni nelle fasi di redazione del Piano. All’indirizzo web progettiamolapiana.it è possibile consultare il documento di avvio del procedimento, la guida del partecipante e i report dei focus group svoltisi tra febbraio e marzo con i portatori di interesse. Al medesimo indirizzo sono disponibili anche i report dei Point lab svoltisi la scorsa estate e gli altri materiali prodotti durante il percorso di partecipazione.