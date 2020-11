Rimborso retta asilo, a Capannori bonus a 144 famiglie

A Capannori sarà in pagamento nei prossimi giorni il rimborso dell’80 per cento della retta dell’asilo nido per il periodo gennaio-febbraio previsto per le famiglie con figli iscritti nell’anno educativo 2019-2020 ai nidi d’infanzia comunali e a quelli privati autorizzati e accreditati che si avvalgono dei buoni servizio regionali.

Per ricevere il bonus economico messo a disposizione dall’amministrazione comunale utilizzando le risorse provenienti dal Miur (Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca) nell’ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione le famiglie devono essere in regola con i pagamenti delle rette asilo nido nell’anno educativo 2019/2020.

In totale le famiglie che riceveranno il rimborso sono 144. Le risorse complessive messe a disposizione per questo bonus economico per le due mensilità ammontano a circa 41 mila euro. Il rimborso non è legato direttamente all’Isee, perché le rette sono già parametrate in funzione di tale valore.

“Abbiamo deciso di impiegare le risorse provenienti dal Miur per dare un sostegno concreto alle famiglie che usufruiscono del nido perchè lo riteniamo un servizio fondamentale – spiega l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti – In primo luogo per l’educazione dei più piccoli ma anche perché permette ai genitori, e soprattutto alle mamme, di conciliare il lavoro con la cura dei figli. Rimborsi per le rette degli asili nido sono previsti anche per l’anno educativo in corso”.