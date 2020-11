Il Carnevale di Viareggio omaggia Maradona con un video

Anche il Carnevale di Viareggio omaggia Diego Armando Maradona, ricordando tutte le volte in cui il Pibe de Oro è stato protagonista delle costruzioni di cartapesta sui carri carnevaleschi.

La Fondazione Carnevale di Viareggio ha così pubblicato sulla pagina Facebook un video, realizzato da Alessandro De Plano, che raccoglie tutte le occasioni in cui Maradona è stato raffigurato nelle opere allegoriche tra i grandi campioni negli anni Ottanta e Novanta.

Il giocatore argentino è stato anche citato nella celebre canzone di Adriano Barghetti del 1985 Vado nel Messico, che accompagna il video-tributo al grande calciatore.

A Viareggio ricordano ancora Maradona quando venne, in occasione della Coppa Carnevale, a salutare nel 1989 la squadra del Deportivo Italiano dove giocava un giovanissimo Gabriel Batistuta che poi diventò suo compagno di squadra nella nazionale argentina. Il Napoli dove giocava Maradona era in ritiro a Viareggio in occasione della partita di campionato con il Pisa all’Arena Garibaldi.