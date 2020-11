Korber Tissue, bonus da 500 euro per tutti i dipendenti

Körber Tissue ha deciso di premiare lo straordinario impegno di tutti i suoi dipendenti nel mondo, per ringraziarli dello sforzo e la dedizione al lavoro dimostrata durante la pandemia con un bonus di 500 euro.

“Gli ultimi mesi – commenta Oswaldo Cruz, amministratore delegato della business area Körber Tissue – sono stati una sfida straordinaria e unica e tutti noi abbiamo affrontato questo periodo con grande spirito di squadra e creatività. Un impegno che ci ha permesso addirittura di rafforzare la nostra posizione nel mercato. Questo bonus non è un premio di produzione, ma un segno tangibile di ringraziamento che l’azienda ha voluto devolvere a tutti i suoi collaboratori che, con grande impegno e flessibilità, hanno garantito e continueranno a garantire la continuità del nostro lavoro, stando sempre al fianco dei nostri clienti”.

In questi mesi Körber è stata sempre operativa; sono stati implementati però tutti i protocolli di sicurezza e anti-contagio nell’ambito delle attività lavorative con l’obiettivo di garantire come prima cosa la salute e la sicurezza di tutti i collaboratori, così come quella dei clienti, fornitori e partner commerciali.