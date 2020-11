Lavori sulla Viareggio-Firenze, linea interrotta nel weekend fra Pistoia e Montecatini

La linea Firenze – Pistoia – Viareggio il prossimo fine settimana, 28/30 novembre sarà interessata da importanti lavori di potenziamento infrastrutturale tra: Pistoia e Montecatini e tra Prato e Pistoia.

Tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato (28 novembre) alle 5 di lunedì sarà interrotta la circolazione ferroviaria per consentire gli interventi del raddoppio ferroviario.

Nello specifico i lavori riguardano la realizzazione del corpo stradale e delle opere ferroviarie in prossimità dello svincolo tangenziale di Pistoia ed il completamento degli impalcati di alcuni sottovia posti sul futuro binario a Serravalle Pistoiese e di Pieve a Nievole.

Inoltre si realizzeranno nel Comune di Pistoia le opere accessorie al sottovia sulla tangenziale ed al nuovo sottopasso di via di Gabbiano. Proseguiranno anche le lavorazioni relative alle opere civili lungo linea e la costruzione della galleria di Serravalle.

Tra Prato Centrale e Pistoia dalle 21,45 di sabato alle 7,15 di domenica sarà interrotta la circolazione ferroviaria. Sarà potenziato il sistema tecnologico che gestisce la circolazione ferroviaria; questo permetterà una migliore regolarità del servizio ed un intervento più veloce nella gestione di eventualità criticità.

Tra Pistoia e Montecatini durante i lavori per il raddoppio sarà attivo come al solito un servizio sostitutivo con autobus Vva Autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie. Dalle 21.45 di sabato alle 7.15 di domenica con l’attivazione del secondo cantiere il servizio con autobus sostitutivi sarà esteso ed effettuato tra Prato e Pescia.

Inoltre domenica mattina saranno sostituiti con autobus due treni (6370 e 6375) in servizio sulla linea Pistoia-Porretta Terme. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari.

Saranno circa 120 le maestranze di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FSsItaliane) e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel prossimo fine settimana con 60 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.