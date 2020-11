Incidenti stradali, la Sarzanese maglia nera della provincia

Per il secondo anno consecutivo, è la statale Sarzanese–Valdera il tratto di strada che ha fatto registrare il maggior numero di incidenti in tutta la provincia di Lucca. A confermarlo è il report di Aci in collaborazione con Istat, che annualmente offre un’analisi puntuale di tutto ciò che accade sulle strade italiane, concentrandosi in particolare su quelle ad alta percorrenza.

Nel 2019, in provincia di Lucca, si sono verificati 359 incidenti (in lieve calo rispetto ai 375 dell’anno precedente), di cui ben 94 sulla Sarzanese–Valdera. Di questi ultimi, quasi un terzo ha visto coinvolti veicoli a due ruote, protagonisti principalmente di scontri frontali o laterali; molto inferiore, invece, il numero dei sinistri con mezzi industriali e commerciali (9 in tutto). La “strada killer”, quella cioè che ha registrato il maggior numero di incidenti mortali, è la statale Aurelia che attraversa la Versilia: 3 le vittime, nel 2019, in altrettanti episodi.

Secondo l’Automobile club Lucca, l’alta percentuale di sinistri sulle strade urbane è causata dalla distrazione alla guida. “Molti automobilisti – spiega l’ente – usano troppo spesso il telefono cellulare, invece di utilizzare l’auricolare o l’impianto Bluetooth. Telefonare o addirittura inviare messaggi quando si è alla guida, comporta una pericolosa perdita di attenzione e spesso, il mancato rispetto della segnaletica e delle distanze di sicurezza.”

Diverso, invece, il discorso sulla rete autostradale: nonostante che il limite massimo sia superiore rispetto alle strade statali, le autostrade si rivelano più sicure. L’alta velocità non sempre è sinonimo di incidenti. Su tutte le tratte che interessano la provincia di Lucca, infatti, i dati indicano un numero di incidenti nettamente inferiore: 35 sull’ A11 Firenze-Mare, 24 sulla A12 Genova-Rosignano e 19, di cui uno mortale, sulla Bretella Lucca-Viareggio. Il bollino nero, oltre alla Sarzanese-Valdera, spetta anche all’Aurelia (79 incidenti), alla Statale 12 dell’Abetone e del Brennero (32), alla via Pesciatina lucchese e alla statale della Garfagnana ciascuna con 27 incidenti.