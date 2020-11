La sinfonia di “Smetana” al centro della seconda puntata di ‘Lockdown in Musica’

Esce domani sera (28 novembre) la seconda puntata di Lockdown in Musica, un progetto ideato da Michele Sarti Magi in collaborazione con la Lucca youth musical academy. La puntata, dal titolo La Moldava, vita di un fiume, racconterà la storia e il viaggio del noto fiume boemo descritto nel poema sinfonico di Bedřich Smetana. Andrà in onda alle 21,30 sui canali social di Sarti Magi.

“Dopo il successo dello scorso sabato, con la prima puntata dedicata a Beethoven, questa seconda puntata è stata realizzata anche in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, di Guidonia. Infatti – spiega Sarti Magi – saranno proprio i disegni degli alunni del professor Paolo Iorio ad accompagnarci in questo viaggio musicale. La vita del fiume, che è lo specchio di quella dell’uomo, viaggerà tra paesaggi, scenari e simboli importanti per Smetana. Quest’ultimo infatti, attraverso la musica, ripropone la vita umana in quella di un fiume. Sarà una puntata indimenticabile, proprio per la particolarità descrittiva musicale, caratteristica d’interesse anche per i più giovani e i bambini. Il progetto ha l’obiettivo di portare la musica, attraverso i social, nelle case delle persone, al fine di farci compagnia tutti insieme, in un momento difficile come questo”.