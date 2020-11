Maxi operazione della guardia di finanza a Pomarance: sequestrati oltre 62mila prodotti da fumo

Maxi operazione della guardia di finanza di Pisa. I finanzieri hanno sequestrato oltre 62mila prodotti da fumo e 3mila borse sprovviste di marchio di conformità.

Le fiamme gialle della Tenenza di Volterra hanno effettuato un’operazione di servizio volta alla tutela della normativa inerente le imposte sulla produzione dei prodotti soggetti ad accisa, presso un rivenditore del comune di Pomarance

L’intervento ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 62mila accessori utilizzati per il confezionamento di prodotti da fumo, per i quali la vendita è consentita esclusivamente dalle rivendite autorizzate in possesso della prevista licenza.

I finanzieri hanno accertato che nel negozio, destinato usualmente alla vendita di prodotti di articoli per la casa, di abbigliamento e di altri generi, venivano commercializzati filtri, cartine ed altri accessori per fumatori che, dal 1 gennaio 2020, possono essere immessi in commercio solo da esercizi autorizzati dai Monopoli di Stato. Per tale violazione, di natura amministrativa, è prevista una sanzione pecuniaria da 5mila a 10mila euro nonché la segnalazione all’agenzia delle Dogane e Monopoli di Pisa che potrà disporre la chiusura dell’esercizio fino a un massimo di 30 giorni.

Nel corso del servizio sono state altresì individuate circa 3mila borse di vari formati, prive delle indicazioni di sicurezza previste dal codice del consumo, che sono state sottoposte a sequestro in quanto ritenute non sicure per gli acquirenti.