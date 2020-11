Pagamento degli straordinari entro il 21 dicembre per il personale sanitario

La Asl Toscana nord ovest in relazione al mancato pagamento, in alcuni territori, dell’attività aggiuntiva svolta nei mesi scorsi dal personale sanitario, fa presente che l’alto numero degli aventi diritto e la conseguente complessità dei controlli degli orari svolti, ha portato ad uno spiacevole ritardo nella rendicontazione di cui l’azienda si scusa.

I pagamenti saranno effettuati per tutti il 21 dicembre prossimo e senza alcun aggravio sulle imposte da versare.