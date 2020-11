Si abbattono 13 aceri malati nella zona del Campo di Marte

È stata firmata questo pomeriggio (27 novembre) l’ordinanza che prevede l’abbattimento urgente di 13 aceri malati (tutti Acer negundo) che si trovano nella zona di Campo di Marte e in particolare: 6 in via Pfanner, 3 in piazza della Concordia, 3 in via Strocchi, 1 in via dell’Ospedale.

Come accertato dall’agronomo Massimiliano Demi tutti i 13 alberi sono caratterizzati dalla presenza di carie e cavità che non consentono di garantire un sufficiente grado di stabilità e quindi di sicurezza. Per questo motivo saranno tagliati e sostituiiti il prima possibile con nuove piante.