Stelle di Natale negli ospedali agli eroi contro il covid

Rosse e benauguranti Stelle di Natale, emblema del Natale, saranno donate agli ‘eroi tricolore’ contro il Covid, medici e infermieri che senza sosta assistono i malati negli ospedali della Toscana, piuttosto che vederle appassire o doverle buttare via per le mancate vendite a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Covid.

L’iniziativa #stelleincorsia è di Coldiretti Toscana che regalerà la pianta simbolica delle festività natalizie al personale medico e infermieristico degli ospedali Toscani (su toscana.coldiretti.it e su www.facebook.com/coldiretti.toscana il programma completo delle iniziative).

L’appuntamento è domani (28 novembre), alle 12, all’ospedale Careggi di Firenze, dove reparti, corsie e sale del nosocomio fiorentino saranno rese rosse e festose con le Stelle di Natale 100% made in Toscana, grazie alla generosità dei florovivaisti toscani. La Toscana è la capitale nazionale delle Stelle di Natale – ricorda Coldiretti Toscana – con oltre 5 milioni di stelle natalizie tra piante in vaso ed in forme diverse.

Nell’occasione sarà presentato il dossier su ‘Florovivaismo ai tempi del Covid: termometro della crisi e misure per ripartire’, dal presidente di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi e dal direttore regionale, Angelo Corsetti, con il vice presidente e assessore all’agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi.