Una video chiamata con Babbo Natale: con la Versiliana dei piccoli si può

Vuoi fare una videochiamata con Babbo Natale? Ci pensa La Versiliana dei piccoli

A partire da sabato 5 dicembre Babbo Natale incontra i bambini ogni week end con una videocall personale su whatsapp.

La Versiliana dei Piccoli sfodera un’altra nuova iniziativa dedicata ai bambini questa volta in occasione delle festività natalizie. Vista infatti l’impossibilità di far incontrare di persona Babbo Natale ai più piccini, quest’anno la Fondazione Versiliana ha ideato e firmato un’ iniziativa alternativa ed originale per portare nelle famiglie il calore delle feste : sarà infatti proprio Babbo Natale a rendersi disponibile per una videochiamata whatsapp con i bambini, pronto a sorprenderli e ad ascoltare i loro desideri.

Basterà semplicemente prenotarsi per poter ricevere a partire da sabato 5 dicembre la chiamata di Babbo Natale.

“E’ un’iniziativa che abbiamo pensato per portare un po’ di gioia e di magia delle feste nelle famiglie in una situazione molto difficile come quello che stiamo attraversando – spiega il presidente della fondazione Versiliana Alfredo Benedetti. Per realizzarla abbiamo scomodato un Babbo Natale in carne ed ossa che dagli spazi della Versiliana, allestiti ad hoc, raggiungerà telefonicamente i bambini, creando un momento di piacevole spensieratezza. Per questa iniziativa ringrazio la nostra Valentina Benassi, responsabile organizzativa delle iniziative della Versiliana dei Piccoli, sempre pronta a raccogliere i nostri stimoli e trasformarli in eventi molto apprezzati e coinvolgenti”

Come funziona?

Per ricevere la chiamata di Babbo Natale sarà sufficiente prenotarsi chiamando o inviando un messaggio al numero 329. 2391694 dal lunedì al venerdì. L’assistente di Babbo Natale comunicherà l’orario di arrivo della chiamata. Sarà poi Babbo Natale a richiamare le famiglie e i loro piccolini il sabato o la domenica pomeriggio nell’orario concordato.L’iniziativa si ripeterà ogni week end fino al 25 dicembre.

Durante la videochiamata i bambini potranno anche scattarsi una foto ricordo con Babbo Natale. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basterà inviare un messaggio al numero 329 2391694 con la dicitura “Videochiamata di Babbo Natale” , indicando il proprio nome, cognome e città per iscriversi alla lista broadcast e iniziare a ricevere informazioni e video.

Il Natale firmato dalla Versiliana dei Piccoli non si limiterà alle sole videochiamate, ma gli iscritti alla lista broadcast riceveranno su whatsapp anche tante attività e laboratori a tema da realizzare a casa insieme ai più piccini in attesa dell’arrivo del Natale.