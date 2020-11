Incrocio di via Diaccio, sarà possibile la svolta a sinistra per chi viene da Altopascio

La svolta a sinistra venendo da Altopascio all’incrocio con via Diaccio a Porcari sarà possibile. Al termine di tutte le verifiche, effettuate sia dalla Provincia, sia dal Comune di Porcari, infatti, i tecnici dell’amministrazione provinciale hanno potuto modificare il progetto in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini che vivono nella zona e che abitualmente transitano sulla strada provinciale al centro dell’intervento finalizzato a rendere più sicura la circolazione.

“Grazie all’impegno del Comune di Porcari – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – si possono acquisire le porzioni di terreno necessarie per le variazioni del progetto che rendono possibile la svolta a sinistra. A farsi portavoce delle istanze della comunità ci ha pensato il Comune di Porcari e, in particolare, il sindaco Leonardo Fornaciari, che, con il suo lavoro, ha fatto sì che si potesse modificare il progetto inizialmente approvato”.

“Il lavoro di squadra portato avanti con la Provincia di Lucca sta premiando. Si tratta di un primo obiettivo – aggiunge Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari – per rendere l’incrocio più sicuro, il traffico più fluido e migliorare la vivibilità del paese. Le modifiche progettuali sono possibili grazie alla disponibilità dei cittadini, che ringrazio. Ogni scelta della nostra amministrazione ha come faro la sicurezza, che deve sempre aumentare. Con la stessa modalità operativa, adesso, ci impegneremo per realizzare la rotonda che risolverà definitivamente le criticità di via Diaccio“.

Tali cambiamenti sono nati a seguito del sopralluogo effettuato dal presidente Menesini e dal sindaco Fornaciari, quando emerse la possibilità di un’acquisizione in via bonaria di terreni privati, cosa questa che avrebbe consentito fin da subito la realizzazione di una circolazione che prevedesse la possibilità di svoltare verso sud, così come richiesto sia dal Comune che dai cittadini di Porcari.

Adesso prosegue l’iter progettuale che vedrà, nei tempi più brevi possibili, effettuare le opere viarie per la messa in sicurezza di questa viabilità.