Stefano Baccelli in visita all’ex Tabarracci: “Immobile da recuperare per le cure intermedie”

Sopralluogo dell’assessore regionale Stefano Baccelli all’ex ospedale Tabarracci di Viareggio, in via Fratti lungo la pineta di ponente, questa mattina (28 novembre)

“La sede della Casa della Salute è un immobile che vorremmo recuperare – spiega in un video pubblicato su Facebook Baccelli – per destinarlo alle cure intermedie, non solo per i malati di Covid 19 durante l’emergenza, ma in prospettiva per un supporto al servizio sanitario e territoriale di Viareggio e di tutta la Versilia“.

“Ringrazio – conclude l’assessore – sia i tecnici che il sindaco Giorgio Del Ghingaro e i rappresentanti della Asl e della proteszione civile per la disponibilità. Il percorso per sviluppare ulteriormente la sanità sul territorio provinciale prosegue. Mi auguro che dalla visita di oggi possano emergere novita positive per la comunità”.