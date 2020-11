Bimbi positivi al Covid, chiusa per una settimana la scuola dell’infanzia di Pieve a Elici

Emergenza Covid: la scuola dell’infanzia di Pieve a Elici chiusa per una settimana.

Resta invece regolarmente aperta la scuola primaria

Come richiesto dall’Asl a seguito di alcuni casi positivi al Covid-19 alla scuola dell’infanzia di Pieve a Elici decisa la chiusura per i prossimi sette giorni da lunedì 30 novembre.

La decisione è stata presa dopo il confronto tra l’Asl, il sindaco Alberto Coluccini in qualità di autorità sanitaria locale e la dirigente scolastica del comprensivo Massarosa 1 Antonia Suppa per analizzare la situazione e prendere le dovute decisioni.

In queste ore sono stati effettuati ulteriori tamponi e si attendono i risultati ma per limitare la potenziale diffusione del cluster epidemico si è optato per il fermo per sette giorni.

“Vorrei comunque tranquillizzare tutti – spiega il sindaco Alberto Coluccini – la situazione è sotto controllo, monitoriamo costantemente l’evolversi dei risultati dei tamponi. La mia vicinanza alle famiglie dei bambini e degli insegnanti che purtroppo dovranno procedere alla quarantena”.