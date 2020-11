Aggressione agli agenti della polizia a Marina di Carrara, domiciliari per due

Due dei 16 giovani che il 23 agosto scorso avevano circondato e aggredito gli agenti della polizia a Marina di Carrara sono finiti ai domiciliari.

Nel corso di un servizio di prevenzione svolto per contrastare i fenomeni di assembramento in violazione delle misure di sicurezza anti-Covid, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Carrara, per aver violato le prescrizioni della misura cautelare della permanenza domiciliare.

Le violazioni sono state segnalate in procura, che ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale l’aggravamento della misura in atto con quella degli arresti domiciliari.

I due giovani sono accusati di lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, con l’aggravante di aver commesso il fatto assieme a più persone riunite in concorso fra loro.