Da domani l’iscrizione per la ‘lotteria degli scontrini’

Partono domani (1 dicembre) le procedure per la lotteria degli scontrini: sull’apposito sito www.lotteriadegliscontrini.it, infatti, sarà possibile registrarsi per ottenere il codice lotteria (un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni.

La lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dall’1 gennaio.

La partecipazione è gratuita: basta appunto munirsi dell’apposito codice nella sezione Partecipa ora. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale.