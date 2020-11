Emergenza Covid, nelle frazioni montane di Seravezza mascherine in distribuzione fino al 2 dicembre

Nelle frazioni montane di Seravezza mascherine in distribuzione fino a mercoledì (2 dicembre) e solo su appuntamento

Sul territorio comunale di Seravezza prosegue secondo programma la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana. L’unica variazione riguarda la montagna, dove i residenti di Azzano, Fabbiano, Giustagnana, Minazzana e Basati hanno già ritirato per buona parte la dotazione prevista. La distribuzione presso la Pubblica Assistenza di Azzano terminerà quindi questa settima e si svolgerà solo su appuntamento nei pomeriggi di oggi (30 novembre), domani e mercoledì alle 17 alle 20. Gli interessati sono invitati a prenotare il ritiro telefonando al 0584.759022.

Sul restante territorio comunale la distribuzione delle mascherine prosegue senza variazioni: per i residenti di Querceta presso la Croce Bianca il martedì dalle 14,30 alle 18 e il sabato dalle 9,30 alle 12; per i residenti di Marzocchino, Ripa e Pozzi presso la Croce Rossa di Ripa il giovedì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30; per i residenti di Seravezza, Corvaia, Riomagno, Malbacco, Ruosina e Cerreta in Municipio dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30.