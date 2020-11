In manette un 23enne a Borgo San Lorenzo: trovato fuori casa nonostante fosse ai domiciliari

Sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari è stato sorpreso a giro in una frazione del comune di Borgo San Lorenzo. A beccarlo, sabato (28 novembre) nel pomeriggio, sono stati i carabinieri durante i servizi preventivi di controllo del territorio disposti per il contenimento del Covid – 19.

Il 23enne finito in manette per evasione, che era obbligato a non uscire dalla sua abitazione, come disposto dal tribunale di Firenze, è stato anche perquisito e gli sono stati trovati addossi alcuni grammi di cocaina. Per lui è scattata anche la violazione del dpcm dello scorso 3 novembre.

Questa mattina verrà processato per direttissima