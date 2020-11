Mascherine Covid, nuovo calendario a Pietrasanta per il ritiro.

Sono 50 mila le mascherine già ritirate in sicurezza e senza assembramenti dai cittadini di Pietrasanta in uno dei quarantacinque punti di distribuzione organizzati dalla protezione civile del Comune di Pietrasanta. La novità, rispetto al precedente meccanismo di distribuzione utilizzato durante il lockdown generale di marzo ed aprile, è rappresentato dall’impiego di un’applicazione di cui saranno dotate le associazioni impegnate. Il sistema adottato dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti è semplice: il cittadino che ritira le mascherine deve portare con sé la sola tessera sanitaria e l’applicazione registrerà la consegna attraverso la lettura del codice a barre, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Le associazioni coinvolte sono la Misericordia di Pietrasanta, Croce Verde Pietrasanta, Misericordia Marina di Pietrasanta, Salvamento Versilia, Muttley’s Group Versilia, Comitato Alluvionati e sono coordinate da Emanuele Campuccio.

La distribuzione proseguirà anche nei prossimi giorni con alcune modifiche al calendario.

“La distribuzione – commenta Elisa Bartoli, vice sindaco ed assessore alla protezione civile – sta proseguendo senza alcuna criticità. Non ci sono tempi di attesa, non ci sono code, non ci sono assembramenti ed i cittadini hanno la possibilità di ritirare le mascherine, cinque a testa, nel punto più vicino a casa o in un altro punto più comodo. Siamo quasi oltre la metà delle mascherine a disposizione. Dai prossimi giorni apporteremo alcune modifiche al calendario per stabilizzare i punti di distribuzione. La distribuzione proseguirà fino al 5 dicembre secondo un calendario stabilito. Dal 5 dicembre in poi continuerà nelle sedi della Croce Verde, della Misericordia di Pietrasanta, della Misericordia di Marina di Pietrasanta ed il lunedì, dalle 15, 30 alle 19, 30, presso la sede della Muttley’s Group a Strettoia. Ci avviamo verso la normalizzionale della distruzione”.

Il calendario dal 30 novembre al 5 dicembre.

Lunedì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 14,30 – 18,30 frazione Tonfano, Fiumetto e Focette presso sede Misericordia Piazza Villeparisis; 15 – 18 frazione Africa presso ufficio mobile parcheggio Poste.

Martedì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15– 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 15,30 – 19,30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 212.

Mercoledì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15– 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 14,30 – 18,30 frazione Tonfano, Fiumetto e Focette presso sede Misericordia Piazza Villeparisis; 14, 30 – 18,30 Traversagna presso ufficio mobile tra via Repubblica e via XXV Aprile; 9,30 – 13, 30 frazione Vallecchia, Solaio, Castello e Vitoio presso camper Muttley’s Group presso parcheggio Chiesa Vallecchia; 14, 30 – 19, 30 frazione Vallecchia, Solaio, Castello e Vitoio presso camper Muttley’s Group presso parcheggio Chiesa Vallecchia.

Giovedì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 15,30 – 19,30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 122.

Venerdì dalle 10 alle 12 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Misericordia di Pietrasanta via Mazzini; 15– 18frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 14,30 – 18, 30 frazione Tonfano, Fiumetto e Focette presso sede Misericordia Piazza Villeparisis; 9,30 – 13,30 Africa – Macelli presso ufficio mobile parcheggio ex ufficio ACI via Aurelia; 15 – 18 Africa – Macelli presso parcheggio Conad;

Sabato dalle 8,30 alle 12,30 frazione Valdicastello presso ufficio mobile Piazza della Chiesa; 15 – 18 frazione Centro Storico e Città Giardino presso Croce Verde Pietrasanta via Martiri S.Anna; 9 – 12 frazione Africa – Macelli presso parcheggio Coop; 15 – 18 frazione Africa presso parcheggio Coop; 9,30 – 13, 30 frazione Strettoia, Montiscendi e Lavacchino presso Muttley’s Group via Strettoia, 212.